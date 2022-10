BERLINO, 12 OTT - I danni all'oleodotto Druzhba, stando alle prime informazioni degli enti polacchi, sarebbero involontari e non esito di un sabotaggio. È quello che riferisce in una nota il ministero dell'Economia tedesco. Le informazioni non sono però ritenute definitive, si precisa.

