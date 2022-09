BERLINO, 05 SET - Il ministro dell'Economia e del Clima tedesco Robert Habeck ha annunciato che le due centrali atomiche Isar dovranno essere ancora a disposizione fino a metà aprile 2023, nel caso in cui fossero necessarie per supportare la copertura di energia elettrica. La Germania in precedenza aveva annunciato la chiusura di tutte le centrali atomiche entro la fine dell'anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA