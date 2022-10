Biden, accordo Israele-Libano nuovo capitolo di speranza

WASHINGTON, 27 OTT - "Oggi l'accordo per mettere fine alla disputa sul confine marittimo tra Israele e Libano entra in vigore. Questo storico accordo promuove gli interessi di entrambi i Paesi e della regione, e questo momento segna un nuovo capitolo di prosperita' e speranza": lo twitta Joe Biden, sottolineando poi in una nota diffusa dalla Casa Bianca come in particolare l'energia nel Mediterraneo orientale non debba diventare "causa di conflitto ma uno strumento di cooperazione, stabilita', sicurezza e prosperita'". "Questo accordo ci porta ad un passo piu' vicino alla realizzazione di una visione per il Medio Oriente che e' piu' sicuro, integrato e prospero, portando benefici a tutti i popoli della regione", aggiunge. L'intesa e' stata raggiunta grazie alla mediazione Usa e sara' sottoposta all'Onu.

