WASHINGTON, 04 GEN - Il caos dei repubblicani alla Camera sul voto per lo speaker e' "imbarazzante" e "non è un bello spettacolo" per il Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commentando i primi tre voti falliti per la nomina di Kevin McCarthy, auspicando che i repubblicani "si mettano d'accordo".

