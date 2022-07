NEW YORK, 20 LUG - "Il cambiamento climatico è un pericolo chiaro e reale". Lo afferma Joe Biden sottolineando come i danni causati dal cambiamento climatico sono ingenti. "Dobbiamo agire. Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale", osserva Biden, criticando il Congresso per "non agire come dovrebbe su questo fronte".

