Biden,con alleati uniti in difesa democrazia e con Ucraina

NEW YORK, 24 MAR - "Oggi a Bruxelles sto incontrando gli alleati della Nato, i membri del G7 e il Consiglio Europeo per discutere la nostra risposta all'attacco non provocato e ingiustificato della Russia in Ucraina. Siamo uniti in difesa della democrazia e con il popolo dell'Ucraina". Lo twitta Joe Biden. Il presidente Usa ha detto alla Nato che sostiene un aumento delle truppe dell'alleanze al fianco orientale. Lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Biden, citato dai media americani.

