Biden, con G7 accordo per sanzioni devastanti alla Russia

NEW YORK, 24 FEB - "Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti". Lo twitta il presidente americano Joe Biden dopo il G7. "Questa mattina ho incontrato i miei colleghi del G7 per discutere l'ingiustificato attacco del presidente Putin all'Ucraina e ci siamo accordati per portare avanti devastanti pacchetti di sanzioni e altre misure economiche" contro la Russia. "Siamo accanto al coraggioso popolo dell'Ucraina", aggiunge Biden.

