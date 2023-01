Biden conferma, gli Usa inviano 31 tank Abrams all'Ucraina

NEW YORK, 25 GEN - Joe Biden conferma l'invio di 31 tank Abrams all'Ucraina, su raccomandazione del Pentagono. Gli Usa e l'Europa sono "totalmente uniti nel sostegno all'Ucraina", a dispetto della Russia che si aspettava che "ci saremmo separati", dice Biden. "Non c'è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca annunciando l'invio dei tank Abrams a Kiev. "Aiutiamo l'Ucraina a difendersi", ha sottolineato il presidente americano, "la nostra non è un'offensiva contro la Russia".

