Biden dichiara lo stato d'emergenza in Kentucky

WASHINGTON, 29 LUG - Joe Biden ha dichiarato lo stato d'emergenza in Kentucky, devastato dalle alluvioni che hanno ucciso almeno 15 persone. Il presidente ha dato ordine di inviare aiuti nello Stato colpito ormai da giorni di maltempo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden ha deciso inoltre uno stazniamento di fondi federali per sostenere i governi locali nella riscostruzione post disastro e la gestione delle emergenze. La zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati Uniti.

