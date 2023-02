Biden, economia Usa meglio posizionata al mondo per crescere

WASHINGTON, 07 FEB - L'America è "nella posizione economica per crescere migliore di qualunque altro Paese del mondo": lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al Congresso. Biden ha inoltre chiesto al Congresso di approvare la sua proposta per la minimum tax per i miliardari e di quadruplicare la tassa alle società per i buyback. "Il sistema fiscale non è equo, i ricchi e le grandi aziende devono pagare la loro quota", ha detto. Il presidente ha poi affermato che i repubblicani stanno tenendo l'economia americana "ostaggio" del tetto al debito ed ha sottolineato che bisogna difendere il welfare dalle proposte di tagli dei repubblicani, citando il social security (la previdenza) e Medicare (l'assistenza sanitaria per gli ultra 65enni).

