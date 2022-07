Biden, in Arabia Saudita per rafforzare partnership

WASHINGTON, 09 LUG - Il presidente americano Joe Biden ha detto che l'imminente missione in Arabia Saudita ha l'obiettivo di rafforzare "una partnership strategica" che "rispetti i valori fondamentali". In un editoriale sul Washington Post Biden, che la prossima settimana si recherà in Israele e Arabia Saudita, ha spiegato che la visita mira a rafforzare "una partnership strategica basata su interessi e responsabilità reciproci, nel rispetto dei valori fondamentali americani". "So che molti non sono d'accordo con la mia decisione di andare in Arabia Saudita - prosegue il presidente - Le mie opinioni sui diritti umani sono chiare da anni e le libertà fondamentali sono sempre all'ordine del giorno quando vanno in missione e lo saranno anche in questo caso". Le polemiche sul viaggio di Biden sono legate soprattutto all'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi dopo il quale lo stesso presidente americano aveva dichiarato di voler isolare la monarchia petrolifera.

