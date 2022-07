Biden in Arabia Saudita saluta re Salman stringendogli la mano

WASHINGTON, 15 LUG - Joe Biden è sbarcato a Gedda, in Arabia Saudita, il Paese che in campagna elettorale aveva promesso di trasformare in un paria dopo la conclusione dell'intelligence Usa che il principe Mohammed bin Salman (Mbs) è il mandante dell'omicidio Khashoggi. Biden ha salutato il principe saudita battendo il pugno. In precedenza, sbarcando all'aeroporto di Gedda, il presidente aveva stretto le mani di altri dirigenti che lo avevano accolto. Poi in conferenza stampa sia Biden sia il principe saudita non hanno risposto alle domande lanciate dai reporter sulle scuse alla famiglia di Jamak Khashoggi e se Riad sia ancora un "paria". Successivamente il capo della Casa Bianca ha incontrato il re saudita Salman e lo ha salutato con una stretta di mano. Lo si è visto nelle immagini diffuse dai media sauditi e rilanciate dai network Usa.

