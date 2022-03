Biden in calo nei sondaggi, 7 su 10 dubitano su gestione Ucraina

NEW YORK, 27 MAR - Joe Biden in calo nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Nbc, il gradimento del presidente è calato al 40%, con il 55% degli americani che non lo approva. A gennaio il presidente era al 43%, con il 53% degli interpellati che lo bocciavano. Il sondaggio è stato condotto dal 18 al 22 marzo e ha rivelato come sette americani su dieci hanno scarsa fiducia sulle capacità di Biden di gestire il conflitto in Ucraina. Otto americani su 10 ritengono che l'invasione della Russia si tradurrà in prezzi della benzina più alti e potrebbe portare a una guerra nucleare.

