Biden in Israele, soluzione due stati rimane la migliore

WASHINGTON, 13 LUG - "La soluzione dei due stati rimane la migliore per garantire pace e stabilità a israeliani e palestinesi". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in Israele. "Le nostre relazioni con Israele non sono mai state così forti e profonde", ha aggiunto il presidente americano, sottolineando che "non devi essere ebreo per essere sionista". "Una visita storica": così il premier Yair Lapid ha saluto l'arrivo di Biden in Israele. "Storica - ha spiegato - esprime il legame indissolubile tra i nostri due Paesi". Lapid ha poi definito Biden "un grande sionista e uno dei migliori amici che Israele conosca".

