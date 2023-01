Biden, non conosco contenuto carte top secret

WASHINGTON, 11 GEN - "Non so cosa cosa contengano quei documenti, le scatole sono state consegnate agli Archivi e stiamo cooperando completamente con le indagini". Lo ha detto Joe Biden rispondendo ad una domanda sulle carte segrete trovate in un suo ufficio all'epoca in cui era vice presidente alla conferenza stampa in Messico dopo il vertice dei leader nordamericani. "Quando i miei avvocati li hanno trovati hanno subito chiamato gli Archivi. Prendo i documenti classificati molto seriamente, lo sanno tutti", ha sottolineato.

