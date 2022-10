WASHINGTON, 16 OTT - Il presidente americano Joe Biden non ha intenzione di incontrare il principe saudita Mohammed bin Salman a margine del G20 di Bali a novembre. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un'intervista alla Cnn.

