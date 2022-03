Biden rincara la dose: «Non ritratto nulla su Putin, esprimevo il mio sdegno»

"Non ritratto nulla". Lo ha detto il presidente Joe Biden a proposito delle frasi su Vladimir Putin sottolineando di aver espresso "il suo sdegno" per la guerra in Ucraina e precisando che si trattava di "un'opinione personale" e non di un'indicazione politica su un eventuale cambio di regime. Biden ha aggiunto di non credere che i suoi commenti Putin complicheranno la diplomazia per risolvere il conflitto in Ucraina.

«Se la Russia userà le armi chimiche ci sarà una risposta significativa», ha aggiunto il presidente Usa, che apre però apre alla possibilità di un incontro con Vladimir Putin. All’ennesima domanda dei giornalisti alla Casa Bianca sulla possibilità di un colloquio con il leader del Cremlino, il presidente americano ha risposto:

"Dipende dall’argomento di cui vuole parlare». "Non mi interessa", ha detto ancora Biden rispondendo alla domanda se non pensa che Vladimir Putin possa vedere le sue parole contro di lui come una misura escalatoria.

