WASHINGTON, 18 OTT - Joe Biden ha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa per "combattere l'aumento dei prezzi della benzina causato dalla guerra di Putin" in Ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota.

