NEW YORK, 25 OTT - "Mi congratulo con Rishi Sunak per essere diventato primo ministro della Gran Bretagna. Insieme rafforzeremo la nostra cooperazione su temi importanti per la sicurezza globale e la prosperità, incluso il nostro forte sostegno all'Ucraina". Lo twitta Joe Biden.

