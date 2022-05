WASHINGTON, 27 MAG - "Xi si sbaglia nel dire che le democrazie non sono sostenibili nel XXI secolo e che non hanno il tempo" necessario per rispondere ai cittadini: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell'Accademia navale di Annapolis.

