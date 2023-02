ISTANBUL, 06 FEB - Sono almeno 1014 le persone morte in Turchia a causa del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est del Paese questa notte. Lo ha fatto sapere l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, come riporta Anadolu.

