Bin Salman ringrazia Macron, 'partenariato strategico'

PARIGI, 29 LUG - Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman (Mbs), rivolge un sentito ringraziamento al presidente francese, Emmanuel Macron, per la "calorosa accoglienza" ricevuta ieri a Parigi. Malgrado le indignate proteste delle associazioni in difesa dei diritti umani e delle forze politiche all'opposizione, Macron ha accolto ieri sera tra gli ori dell'Eliseo colui che di fatto è il leader del regno petrolifero del Golfo, invitato per una "cena di lavoro" nel palazzo presidenziale della rue du Faubourg Saint-Honoré. Con una prima tappa ad Atene e poi nella Ville Lumière, quella di Salman è stata la sua prima visita nell'Unione europea dopo l'assassinio del giornalista, Jamal Khashooggi, nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. In un messaggio rivolto a Macron, il principe detto Mbs rivolge "profonda gratitudine" nonché "ringraziamenti per la calorosa accoglienza e ospitalità", aggiungendo che gli scambi con il leader francese "hanno confermato la nostra volontà comune di rafforzare il partenariato strategico tra i nostri due Paesi amici in tutti i settori" e di "proseguire il coordinamento e la concertazione su questioni di interesse comune", oltre che "rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione". In un comunicato, Salman precisa di aver lasciato la Francia "dopo aver concluso la sua visita ufficiale". Secondo un'inchiesta turca e della Cia, il principe saudita avrebbe avuto un ruolo nell'omicidio di Khashoggi. Ieri, le Ong ONG Democracy for the Arab World Now (Dawn), fondata dallo stesso Khashoggi, e l'Ong svizzera Trial International hanno sporto denuncia a Parigi contro di lui per complicità in tortura e sparizione forzata legata ad un omicidio. La fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz, si è detta da parte sua "scandalizzata e indignata" che Macron abbia potuto ricevere "con tutti gli onori il carnefice del mio fidanzato".

