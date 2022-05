Birmania: esplode bomba vicino fermata bus a Yangon, 1 morto

(ANSA-AFP) - YANGON, 31 MAG - Una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un affollato quartiere centrale di Yangon, in Birmania. Lo riferisce una fonte della polizia. "L'esplosione è avvenuta intorno alle 15:20 ora locale vicino a una fermata dell'autobus", ha detto la fonte, chiedendo l'anonimato. "Un uomo è morto in ospedale e altri nove sono rimasti feriti", ha aggiunto. Una squadra di artificieri è sul posto per stabilire se l'esplosione è stata provocata da una granata o da una mina. Le immagini pubblicate dai media locali mostrano diversi corpi a terra e quello che sembra essere sangue sul marciapiede. Le forze di sicurezza hanno poi trovato una granata inesplosa vicino al luogo dell'esplosione, ha detto la fonte. (ANSA-AFP).

