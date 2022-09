RANGOON, 29 SET - La giunta al potere in Birmania ha condannato oggi l'ex leader del governo civile Aung San Suu Kyi a tre anni di carcere per aver violato la legge sui segreti ufficiali. Condannato alla stessa pena anche il suo ex consigliere, l'economista australiano Sean Turnell. Lo rendono noto fonti locali.

