Bolsonaro cambia numero di telefono, teme di essere intercettato

SAN PAOLO, 15 GEN - L'ex presidente Jair Bolsonaro ha cambiato il suo numero di cellulare per paura di essere intercettato dalla giustizia brasiliana che indaga sull'attacco ai Palazzi delle istituzioni di domenica scorsa. Lo riporta l'online brasiliano di informazione Metropoles. L'ex capo di Stato brasiliano ha anche ridotto il numero di chiamate e messaggi scambiati dalle app, delegando consiglieri e figli a parlare di questioni politiche delicate, per evitare di esporsi. Intanto sui social network rimbalzano immagini di supporter riuniti in preghiera per l'ex presidente in Florida, mentre venerdì Bolsonaro avrebbe soddisfatto le richieste di autografi, firmando bandiere, calendari, magliette, e scarpe da ginnastica. Secondo i media brasiliani ogni giorno ci sono decine di supporter che restano in attesa per ore davanti all'abitazione che ospita l'ex presidente, sorvegliata dai servizi segreti Usa. Bolsonaro alloggia in un appartamento dell'ex lottatore di arti marziali José Aldo, suo simpatizzante, a pochi minuti dai parchi Disney.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA