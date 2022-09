Bolsonaro convoca suoi sostenitori a parata militare 7 settembre

BRASILIA, 05 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione, ha convocato i suoi sostenitori a partecipare alle parate militari del 7 settembre, Giorno dell'Indipendenza, ed ha insultato nuovamente il giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, scelto per presiedere il Tribunale superiore elettorale (Tse) in occasione del voto del 2 ottobre. Senza citare espressamente il togato, il leader di destra lo ha definito "vagabondo" per aver ordinato nei giorni scorsi l'irruzione della polizia nelle residenze di otto imprenditori filo-governativi, accusati di "incitamento al colpo di stato" per alcune conversazioni trapelate da un gruppo WhatsApp. Intanto oggi sono iniziati i preparativi di sicurezza per le attese manifestazioni di mercoledì a Brasilia, quando Bolsonaro pronuncerà un discorso in occasione dei 200 anni dell'indipendenza del Brasile dal Portogallo. L'anno scorso, attivisti arrivati a Brasilia da vari Stati avevano circondato la Corte suprema minacciando di invaderla. Una cospicua mobilitazione dei simpatizzanti dell'ex capitano dell'esercito è prevista anche a Rio de Janeiro, vicino alla spiaggia di Copacabana.

