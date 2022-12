Bombardamenti russi su Kharkiv, allarme raid aerei a Kiev

ROMA, 28 DIC - L'esercito russo ha bombardato questa mattina la città orientale di Kharkiv e la regione, il sindaco Igor Terekhov ha scritto su Telegram: "Kharkiv è sotto tiro. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di osservare le misure precauzionali", come riporta Unian. Il capo militare regionale Oleg Sinegubov ha esortato a non ignorare l'allerta. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime e danneggiamenti. Intanto l'amministrazione comunale di Kiev ha lanciato l'allarme aereo nella capitale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA