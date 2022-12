Bombardata Kiev, la capitale senza acqua

KIEV, 16 DIC - La capitale dell'Ucraina è rimasta senza fornitura idrica a causa dei bombardamenti russi di questa mattina, ha reso noto il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. "A causa dei danni all'infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell'erogazione dell'acqua in tutte le zone della capitale", ha dichiarato. E ha aggiunto che i treni della la metropolitana non viaggiano perchè le stazioni servono come rifugio per i cittadini. "Esplosioni sulla riva sinistra del fiume Dnipro a Kiev, nel quartiere Desnyan. Tutti i servizi stanno arrivando sul posto", aveva detto poco prima Klitschko. Secondo i residenti sono state sentite almeno tre esplosioni, come riportano i media ucraini. L'amministrazione militare di Kiev ha detto che i sistemi di difesa aerea stanno funzionando, un missile è stato abbattuto a Bucha. Il governatore dell'Oblast di Kiev Oleksiy Kuleba ha affermato che la Russia sta "attaccando in maniera massiccia l'Ucraina".

