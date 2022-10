Borrell all'ANSA, l'Italia non cambi rotta sull'Ucraina

BRUXELLES, 12 OTT - "Io spero che il nuovo governo italiano, per quanto riguarda i temi della sicurezza e dell'appoggio all'Ucraina, mantenga la stessa posizione di quello precedente, è molto importante che questo accada". Lo dice l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, intervistato dall'ANSA. "Il mio compito non è di occuparmi della dinamica politica interna degli Stati membri ma è chiaro che questa dinamica ha poi un impatto sulla nostra proiezione esterna: la politica estera dell'Unione Europea dipende dalla nostra coesione interna e dalla nostra unità", spiega Borrell. Parlando lunedì scorso agli ambasciatori dell'Ue, Borrell aveva indicato nella crescita dell'estrema destra un possibile rischio per la coesione interna dell'Ue. Era un riferimento all'Italia? "Non credo si debba menzionare un Paese in particolare", ha precisato oggi.

