BRUXELLES, 10 OTT - "Profondamente scioccato dagli attacchi russi contro i civili a Kiev e in altre città dell'Ucraina". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell esprimendo la più forte condanna per quanto accaduto. "Atti del genere non hanno spazio nel ventunesimo secolo. Un ulteriore sostegno militare all'Ucraina da parte dell'Ue è in arrivo".

