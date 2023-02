Borrell, Musk rispetti impegni, serve più trasparenza

BRUXELLES, 07 FEB - "Dobbiamo capire come queste campagne di disinformazione sono create, per studiare una risposta. Dunque analizzare i social network. Abbiamo bisogno di più trasparenza e responsabilità, non meno. Chiedo a Twitter, e al suo proprietario, di non abbassare la guardia e non rinnegare le sue promesse". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell nel corso della conferenza sulla disinformazione, in cui è stato pubblicato il primo rapporto europeo sulla manipolazione dell'informazione da parte di attori esterni.

