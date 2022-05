Borrell, Putin usa il grano come arma di guerra

BRUXELLES, 30 MAG - "Vladimir Putin usa il grano come arma di guerra". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell parlando a France Info radio in vista del vertice oggi dei capi di Stato e di governo a Bruxelles. "Ci sono 20 milioni di tonnellate di grano immagazzinate in Ucraina che dovrebbero essere esportate" e poi "si deve far spazio nei magazzini per il prossimo raccolto", ha sottolineato. Sulle vie per l'esportazione del grano ucraino "dobbiamo trovare una strada alternativa, la rotta marittima è molto difficile", "stiamo lavorando". Quanto all'idea di aprire un corridoio umanitario sul Mar Nero "possiamo immaginarlo", ma "non possiamo farlo senza l'accordo della Russia, queste acque sono piene di mine". "Abbiamo bisogno di un accordo con la Russia" e "deve essere fatto a livello delle Nazioni Unite".

