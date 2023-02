Borrell, Ue aiuta media indipendenti russi, non dirò come

BRUXELLES, 07 FEB - "Siamo al fianco dei media indipendenti russi, della società civile e dei difensori dei diritti umani che, nonostante la continua repressione che subiscono, continuano a difendere i diritti umani e ad opporsi all'autoritarismo e alla guerra". Lo ha ha dichiarato Josep Borrell, intervenendo alla conferenza pubblica "Beyond Disinformation: Le risposte dell'UE alla minaccia della manipolazione dell'informazione straniera". "E quello che dico non è solo retorica. Non posso entrare nei dettagli, ma credetemi, li sosteniamo in termini pratici. Ma non vi dirò come, perché farei loro un cattivo favore", ha aggiunto Borrell.

