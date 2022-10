Bosnia-Erzegovina: Ue propone concessione status candidato

BRUXELLES, 12 OTT - La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo di concedere lo status di Paese candidato all'adesione alla Bosnia-Erzegovina. Lo ha annunciato il commissario europeo all'Allargamento, Olivér Várhelyi, durante la sua audizione alla commissione esteri dell'Europarlamento. Sarajevo dovrà comunque soddisfare una serie di condizioni per poter passare alla fase successiva che prevede l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue. La questione verrà discussa in occasione del vertice dei leader europei in programma a dicembre cui spetta dare il via libera alle raccomandazioni dell'esecutivo comunitario.

