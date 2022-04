Bosnia: Londra annuncia sanzioni contro Dodik e Cvijanovic

BELGRADO, 11 APR - Il governo britannico ha annunciato sanzioni contro i politici serbo-bosniaci Milorad Dodik e Zeljka Cvijanovic per "i loro tentativi di minare la legittimità e la funzionalità dello Stato della Bosnia-Erzegovina". Lo rende noto l'esecutivo britannico. Le sanzioni includono "divieti di viaggio e congelamento dei beni". Dodik è attualmente il membro serbo-bosniaco della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, mentre Zeljka Cvijanovic è la presidente dell'entità serbo-bosniaca in Bosnia, la Republika Srpska. "Questi due politici stanno deliberatamente minando la pace conquistata a fatica in Bosnia ed Erzegovina. Incoraggiati da Putin, il loro comportamento sconsiderato minaccia la stabilità e la sicurezza nei Balcani occidentali", ha affermato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss.

