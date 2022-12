Bosnia: McDonald's cessa attività dopo 11 anni

(ANSAmed) - SARAJEVO, 31 DIC - La catena di ristoranti fast food McDonald's cesserà dalla mezzanotte di oggi, dopo undici anni, la sua attività in Bosnia-Erzegovina, per la revoca della licenza di esercizio a causa di problemi finanziari "McDonald's smetterà di funzionare da sabato a causa di una serie di problemi", ha detto all'ANSA un ex dipendente del franchising McDonald's in Bosnia ed Erzegovina. Come è stato accertato, i problemi sono sorti quando il tribunale di Sarajevo ha ordinato la restituzione alla Banca Raiffeisen di uno spazio nel centro della capitale della Bosnia-Erzegovina dove si trovava un ristorante McDonald's a causa di un affitto arretrato all'inizio di dicembre. Sembra che l'ammontare del deito fosse di mezzo milione di euro. Il primo McDonald's in Bosnia-Erzegovina era stato aperto nel 2011. Da allora erano sorti cinque ristoranti, tre a Sarajevo e due a Mostar, tutti e cinque nella Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina. Sebbene fosse stato annunciato che i ristoranti McDonald's avrebbero aperto anche a Banja Luka, in Republika Srpska, l'altra entità del Paese balcanico, ciò non è mai avvenuto. (ANSAmed).

