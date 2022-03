NEW YORK, 24 MAR - Il G7 si apprestano a mettere in guardia il presidente russo Vladimir Putin sull'uso di armi chimiche o nucleari in Ucraina. E' quanto emerge dalla bozza del comunicato finale dell'incontro, riportata dall'agenzia Bloomberg. I leader dei sette paesi si impegnano a continuare a imporre "severe conseguenze" sulla Russia con l'attuazione delle sanzioni già decise, e sono pronti ad adottare ulteriori misure.

