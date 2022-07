Bozza piano Ue, 'giù i termostati di un grado nelle case'

BRUXELLES, 13 LUG - Durante "l'inverno del gas" (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso "campagne di risparmio di gas mirate alle famiglie per l'abbassamento del termostato di un grado, ma anche imponendo, laddove tecnicamente fattibile e applicabile, la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi". E' quanto prevede la bozza iniziale del Piano 'Risparmiare gas per un inverno sicuro', visionata dall'ANSA, che sarà presentata dalla Commissione il 20 luglio.

