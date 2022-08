Brasile: al via la competizione elettorale Bolsonaro-Lula

ROMA, 16 AGO - Si apre ufficialmente la corsa per le elezioni del 2 ottobre in Brasile. Nonostante il presidente di destra in carica, Jair Bolsonaro, e l'ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, siano in campagna elettorale ormai da mesi, con gli eventi rivali di oggi, e in luoghi altamente simbolici, la competizione entra nel vivo. Bolsonaro, 67 anni, ha in programma una manifestazione a Juiz de Fora, la piccola città del sud-est dove è stato gravemente ferito a colpi di coltello durante la sua campagna del 2018. Lula, 76 anni, in testa nei sondaggi, andrà in uno stabilimento Volkswagen a Sao Bernardo do Campo, nel cuore industriale dello stato di San Paolo, luogo in cui ha lanciato la sua carriera politica come leader sindacale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA