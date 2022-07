Brasile, Ambasciata d'Italia partecipa al festival CINE BIKE

ROMA, 20 LUG - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia sarà presente alla prima edizione di CINE BIKE, Festival Internazionale di Cinema e Mobilità Urbana, in programma fino al 31 luglio al Centro Culturale Banco do Brasil della capitale brasiliana. La manifestazione vuole sollecitare abitudini più sostenibili e promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto d'eccellenza. Un approccio che rispecchia i temi cari all'Ambasciata italiana, da tempo impegnata ad ottimizzare e promuovere le pratiche verdi e la difesa dell'ambiente. Durante le giornate del festival, il cui slogan è "Pensare globale, agire localmente", sono previste in forma gratuita proiezioni di film, mostre virtuali, laboratori, dibattiti, tour in bicicletta e varie attività educative. L'Italia sarà presente, in particolare, con due film: "Ladri di biciclette" di Vittorio de Sica (1948), che sarà proiettato venerdì 22 luglio, e "Il mio segreto italiano" di Oren Jacoby (2014), previsto per sabato 23 luglio. La pellicola di de Sica è un cult del neorealismo italiano, uno dei primi lungometraggi a vincere l'Oscar come miglior film straniero. Mentre "Il mio segreto italiano" racconta la storia del ciclista Gino Bartali che insieme ad altri italiani lavorarono segretamente per salvare ebrei e fuggiaschi dai nazisti durante la Secondo Guerra Mondiale.

