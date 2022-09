Brasile: Bolsonaro ai suoi, opposizione non tornerà al potere

BRASILIA, 28 SET - A quattro giorni dalle elezioni in Brasile, il presidente in carica, Jair Bolsonaro, in cerca di un secondo mandato, ha affermato che l'opposizione guidata dal suo diretto rivale, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), "non tornerà al potere" e si è detto fiducioso di vincere al primo turno. Nel corso di una manifestazione nello Stato di San Paolo - il collegio elettorale più numeroso e importante della nazione - Bolsonaro, candidato per il Partito liberale (Pl, di destra), ha accusato la stampa di diffondere "fake news". Stasera il capo dello Stato parteciperà all'ultimo confronto televisivo presso Rede Globo, la principale emittente del Paese, che dall'inizio del suo mandato ha preso una posizione estremamente critica nei suoi confronti. Al dibattito saranno presenti anche Lula e gli altri candidati alla presidenza.

