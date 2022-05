Brasile: elezioni, Bolsonaro eguaglia Lula a Rio nei sondaggi

RIO DE JANEIRO, 18 MAG - Crescono le intenzioni di voto per Jair Bolsonaro a Rio de Janeiro, il secondo Stato più importante del Brasile, in vista delle presidenziali del prossimo 2 ottobre: l'attuale leader di destra, candidato alla rielezione, ha eguagliato il suo principale avversario, l'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, con il 35% delle preferenze, secondo un sondaggio dell'Agenzia Quaest. Bolsonaro è salito di 4 punti, gli stessi che ha invece perso Lula, rispetto al precedente rilevamento condotto da Quaest a marzo. Per il suo peso politico, Rio è il secondo collegio elettorale più importante del Paese, dopo San Paolo, ed è il bacino dove Bolsonaro ha forgiato la sua carriera di deputato dagli anni '90. Il progresso dell'ex capitano dell'esercito si deve in parte all'elettorato evangelico, che gli ha riservato il 50% delle preferenze contro il 25% destinato a Lula, secondo il sondaggio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA