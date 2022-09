Brasile: elezioni,Bolsonaro sicuro di vincere al primo turno

BRASILIA, 19 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di essere sicuro di "vincere al primo turno" le elezioni di ottobre a meno che non accada qualcosa di "anormale" al Tribunale superiore elettorale (Tse). "Credo nel potenziale della nostra gente e, in termini di voti, dico che, alla luce dei miei viaggi in Brasile degli ultimi mesi, se non vinco al primo turno è perché è successo qualcosa di anomalo nel Tse", ha detto Bolsonaro durante un'intervista al canale Sbt. "Se non ottengo il 60% dei voti, significa che è accaduto qualcosa di anormale nel Tse", ha ribadito il capo dello Stato. Da quando è al governo, il leader di destra ha ripetutamente espresso i suoi sospetti sul regolare funzionamento delle urne elettroniche, sostenendo che possano essere soggette ad attacchi telematici e che il risultato possa essere manipolato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA