Brasile: elezioni, ex presidente Temer potrebbe candidarsi

BRASILIA, 20 LUG - L'ex presidente brasiliano, Michel Temer, potrebbe candidarsi alla presidenza della Repubblica, il prossimo 2 ottobre, come leader del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore). Lo riportano oggi i media locali. Attualmente la candidata alla presidenza del Mdb è Simone Tebet, ma parti della forza politica hanno ritirato il loro sostegno a causa del suo scarso successo nei sondaggi in vista delle presidenziali, dove non è riuscita a proporsi come possibile "terza via" tra i due favoriti, l'ex presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, e l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro. Alcuni esponenti del Mdb hanno quindi iniziato a promuovere Temer come candidato alla presidenza in qualità di "pacificatore del Brasile", scrive oggi il quotidiano O Globo sul proprio sito web. Temer - che avrebbe anche il sostegno di alcuni importanti nomi del mondo imprenditoriale - ha governato tra agosto 2016 e dicembre 2018, dopo essere entrato in carica al posto di Dilma Rousseff (di cui era vice), sottoposta a processo di impeachment. Nel frattempo, oggi sono iniziate le riunioni dei partiti e il Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra) dovrebbe ufficializzare la candidatura di Ciro Gomes, terzo nei sondaggi. Domani dovrebbe invece essere ufficializzato il ticket formato da Lula e da Geraldo Alckmin, con quest'ultimo - ex governatore di San Paolo ed ex rivale dello stesso Lula - che garantirebbe all'ex sindacalista la confluenza dell'elettorato di centro. Domenica, infine, verrà formalizzata la candidatura di Bolsonaro per il Partito liberale (Pl, di destra), che come suo vice dovrebbe scegliere il generale Walter Souza Braga Netto.

