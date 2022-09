Brasile: elezioni, ultimo sondaggio vede Lula al 50%

SAN PAOLO, 30 SET - A tre giorni dalle elezioni presidenziali brasiliane di domeica, l'ultimo sondaggio pubblicato dal gruppo Datafolha assegna all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt, sinistra) il 50% dei voti validi, aprendo la possibilità di una sua vittoria al primo turno, mentre il presidente uscente Jair Bolsonaro (Pl, destra) otterrebbe il 36%. Seguono senza apparenti possibilità altri due aspiranti alla presidenza: Ciro Gomes (Pdt) con il 6%, e Simone Tebet (Mdb), con il 5%. Datafolha ha utilizzato per il suo ultimo sondaggio un campione di 6.800 persone in 332 città, per un'inchiesta che ha un margine di errore del +/- 2%.

