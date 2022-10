Brasile, ex deputato spara e lancia granate contro i poliziotti per non farsi arrestare

Un ex deputato del Partito laburista brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, ha sparato alcuni colpi di fucile ed ha lanciato una granata contro le forze di polizia, a Rio de Janeiro, ferendo due agenti incaricati di eseguire un mandato d’arresto emesso dal giudice Alexandre de Moraes.

Jefferson, alleato politico del presidente di destra Jair Bolsonaro(Pl), ai domiciliari dall’inizio dell’anno, si è poi arreso consegnandosi, mentre i due poliziotti, Karina Miranda e Marcelo Vilela, trasferiti in ospedale, sono stati dichiarati fuori pericolo.

Pubblicità

L’uomo, alleato del presidente di destra Jair Bolsonaro, era stato arrestato nell’agosto del 2021 per aver minacciato i giudici del Tribunale superiore federale con un coltello, e successivamente assegnato ai domiciliari, per problemi di salute.

In serata era stato ordinato che l’uomo fosse condotto in carcere «indipendentemente dall’orario» perché colpevole di aver violato le regole dei domiciliari che proibiscono l’uso dei social network. Jefferson era infatti comparso in un video pubblicato dalla figlia, l’ex deputata Cristiane Brasil, in cui pronunciava parole offensive contro il giudice del Tribunale federale, Carmen Lucia.

Sui social network Bolsonaro ha fatto sapere di aver ordinato al ministro della Giustizia, Anderson Torres, l’arresto di Jefferson. «Il trattamento riservato a chi spara a un agente di polizia è quello di un criminale. Offro la mia solidarietà agli agenti coinvolti nell’episodio», ha affermato il presidente,

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA