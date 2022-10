Brasile: Italcam S.Paolo, attese per il nuovo ministro economico

SAN PAOLO, 31 OTT - "In democrazia vince la maggioranza. Lula è il nuovo presidente in un contesto democratico in cui le elezioni sono trascorse senza incidenti e sarà importante fare appello alla sua lunga esperienza politica per gestire i precari equilibri in parlamento oltre che in un Paese chiaramente diviso in due. I mercati hanno reagito in modo molto cauto, comprensibilmente, perché la vera reazione è attesa appena Lula indicherà i nomi dell'equipe economica". Cosí Graziano Messana, presidente della Camera di Commercio Italia-Brasile di San Paolo, commenta il risultato del secondo turno nel colosso sudamericano. "Nei rapporti con l'Italia e il resto del mondo il Brasile è stato il Paese dell'area Bric che ha saputo attrarre più investimenti stranieri, basti pensare che gli investimenti diretti sono raddoppiati dal 2020 al 2021 e in tutto il 2022 sono cresciuti ignorando un po' il potenziale esito delle elezioni", spiega Messana, evidenziando che "la situazione geopolitica attuale privilegia le opportunità più che il contesto politico. Quindi con Lula vedo una continuazione di questo flusso di investimenti e, perché no, anche un incremento legato ad alcuni potenziali investitori che si sentiranno più in una zona di confort su alcuni temi, ad esempio quello ambientale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA