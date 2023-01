Brasile: Lula critica il mercato finanziario, 'non ha cuore'

BRASILIA, 13 GEN - Nuovi screzi tra il neo presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e il mercato finanziario: "Il mercato non ha cuore, non ha sensibilità", ha detto l'ex sindacalista, aggiungendo che il suo governo "ha l'obbligo di prendersi cura dei bisognosi". Con queste parole, fanno notare alcuni osservatori, il capo dello Stato ha voluto criticare la "narrazione" del mercato a favore del controllo della spesa pubblica e allo stesso tempo difendere l'uso delle risorse pubbliche per finanziare politiche rivolte alla "popolazione più umile". Lula è al governo da meno di due settimane e durante la prima settimana della sua amministrazione la Borsa di San Paolo è crollata per diversi giorni in seguito ai primi annunci di aumento di fondi per programmi di welfare, sanità pubblica ed edilizia popolare.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA