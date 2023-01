Brasile: media, probabile incarico all'Onu per Dilma Rousseff

BRASILIA, 06 GEN - Potrebbe ottenere un incarico presso un'organizzazione internazionale come l'Onu, Dilma Rousseff: lo sostiene il portale di notizie Uol, secondo cui l'ex presidente del Brasile (dal 2011 ad agosto 2016) dovrebbe discutere dell'argomento nei prossimi giorni in una conversazione privata con il neo presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di cui fu ministro dal 2003 al 2010, durante i primi due mandati consecutivi dell'ex sindacalista. Lo scrivono media brasiliani. Tra le ipotesi iniziali c'era che l'ex presidente assumesse la guida di un'ambasciata, come quella in Portogallo o in Argentina, ma più recentemente si sarebbe invece pensato a un posto nelle Nazioni Unite o nell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Un'altra posizione che secondo gli alleati di governo potrebbe occupare Rousseff sarebbe qualcosa della stessa rilevanza di quella conquistata a suo tempo dall'ex presidente cilena Michelle Bachelet, che è stata alto commissario Onu per i Diritti umani. Bachelet ha annunciato che non si sarebbe candidata per un secondo mandato. La possibilità che subentri Rousseff, tuttavia, incontra alcune barriere poiché la scelta per la posizione è collegiale e gli Stati Uniti hanno una forte influenza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA