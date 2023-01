Brasile: Meta rimuove contenuti che sostengono le proteste

ROMA, 09 GEN - La società madre di Facebook, Meta, ha definito le rivolte in Brasile un "evento di violazione", aggiungendo che avrebbe "rimosso il contenuto che sostiene o elogia" i manifestanti che hanno preso d'assalto gli edifici governativi. Lo riporta la Cnn in lingua spagnola. "Prima delle elezioni, abbiamo designato il Brasile come luogo temporaneo ad alto rischio e abbiamo rimosso i contenuti che invitano le persone a prendere le armi o a invadere con la forza il Congresso, il palazzo presidenziale e altri edifici federali", ha detto il presidente Andy Stone. "Stiamo anche designando questo come un evento di violazione, il che significa che rimuoveremo i contenuti che sostengono o elogiano queste azioni. Stiamo monitorando attivamente la situazione e continueremo a rimuovere i contenuti che violano le nostre politiche".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA